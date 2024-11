Mãe de Davi Brito rebate ataques após ex-BBB anunciar nova carreira

Davi e sua mãe Elisângela Brito - Foto: Reproduução | Redes Sociais

A mãe do ex-BBB 24, Davi Brito, Elisângela Brito, decidiu defender o seu filho e rebateu as críticas envolvendo a escolha dele de cursar Direito. Em seu perfil do Instagram, Elisângela provocou os haters.

“Ex-vendedor de água escolhido por Deus a mudar suas história. De vendedor nos ônibus a melhor jogador de reality. Respeita! Vai ser doutor, sim!“, escreveu em publicação.

A influenciadora também aproveitou para compartilhar uma montagem de Davi e Raquel Brito vestidos de advogados e disparou: “Ex-humilhados, ex-vendedores de picolé, ajudantes da mãe nas [vendas de] frutas, ex-vendedores de água”.

| Foto: Reprodução | Instagram

Nesta terça-feira, 5, Davi Brito pegou seus seguidores de surpresa ao anunciar que vai prestar vestibular para ingressar na faculdade. Em uma publicação no Instagram, Davi compartilhou sua empolgação com a mudança de planos, revelando que agora busca construir uma carreira na área do Direito na faculdade Estácio, a mesma onde ele havia recebido uma bolsa para cursar Medicina.

“Tive uma reunião com minha instituição de ensino e tomei uma decisão importante: escolhi cursar DIREITO! Estou muito animado e com o coração cheio de esperança por esse novo começo. Sempre acreditei que o estudo tem o poder de salvar e transformar vidas”, publicou o ex-BBB, que completou: “O sonho nunca morre”.