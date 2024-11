Não é Medicina! Davi Brito bate martelo e se matricula em faculdade

Davi Brito pegou seus seguidores de surpresa - Foto: Reprodução

Davi Brito pegou seus seguidores de surpresa na manhã desta terça-feira, 5, ao anunciar que vai prestar vestibular para ingressar na faculdade. Em uma publicação no Instagram, Davi compartilhou sua empolgação com a mudança de planos, revelando que agora busca construir uma carreira na área do Direito na faculdade Estácio, a mesma onde ele havia recebido uma bolsa para cursar Medicina.

"Vou fazer o vestibular e cursar Direito! Estou muito animado com a minha decisão! Foco total!”, escreveu o baiano na postagem. A decisão ocorre meses após ele ter revelado, em agosto deste ano, que havia abandonado o sonho de cursar medicina, uma das principais motivações que Davi mencionou durante o BBB 24 para vencer o programa.

Na época, o campeão do reality comentou sobre sua mudança de perspectiva: “Acho que todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu saí campeão do BBB 24, os planos antes eram de ser doutor. É um sonho que eu carrego comigo, mas acho que todo mundo tem o direito de mudar”.

Davi também tem explorado o mundo dos investimentos financeiros, como relatou em entrevistas recentes. Ele já possui cinco imóveis e dois automóveis em sua coleção. “Vou seguir estudando, mas vou trilhar outros caminhos”, afirmou.