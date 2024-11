Mani Rego quebra o silêncio e nega derrota contra Davi Brito na Justiça

Davi Brito e Mani Rego se separaram após o BBB - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A empresária Mani Rego se pronunciou pela primeira vez após sofrer uma derrota no processo de reconhecimento de união estável com Davi Brito. O pronunciamento aconteceu por meio da sua assessoria jurídica em nota enviada à imprensa.

“Em virtude das recentes publicações disseminadas pela imprensa sobre suposta ‘derrota de Mani em processo de união estável contra Davi’, relacionado ao processo que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Bahia, vale elucidar o seguinte: é importante informar que Mani e suas assessorias, de imprensa e jurídica, não farão declaração sobre fatos e documentos constantes do referido processo, cuja tramitação é sigilosa”, começou a nota.

Ainda na nota, a assessoria jurídica diz que "a notícia veiculada é inverídica, o que impõe as explicações a seguir prestadas. Recebida a petição inicial, a MM. Juíza reservou-se a apreciar os pedidos liminares, após a defesa do réu. A contestação foi apresentada e, ato contínuo, foi proferido despacho intimando a parte autora para manifestação. Assim, o processo está aguardando a apresentação de réplica, e não há qualquer decisão proferida contra os interesses de Mani"

Entretanto, a derrota sofrida por Mani se refere ao primeiro parecer sobre o pedido feito por Mani Rego, em "caráter de urgência" contra Davi Brito. A empresária solicitou o bloqueio dos bens de Davi sob alegação de que estaria havendo a dilapidação do patrimônio. Ela pedia o congelamento dos bens - inclusive de 50% do prêmio do reality, até o julgamento da ação. No entanto, a7ª Vara de Família da Comarca de Salvador negou o pedido e disse ser necessário escutar toda a defesa do ex-bbb antes de qualquer decisão.