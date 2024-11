Nova casa? Davi Brito surge reformando imóvel em meio à briga com Mani

Davi apareceu fazendo reforma em imóvel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito usou o seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 23, para mostrar uma obra em imóvel. O famoso, que está em briga na Justiça com Mani Rego, apareceu colocando a mão na massa.

Em gravação, o milionário surpreendeu parafusando porta e retocando uma das paredes da casa. Ele não revelou onde está localizado o imóvel.

Nesta terça-feira, 22, Davi chegou a se manifestar sobre o sumiço nas redes sociais e contou que prefere fazer as coisas sem auxílio de outras pessoas.

"Eu sou aquele cara elétrico, bateria 24h. Eu não gosto de ficar em casa, sentado, sem fazer nada. Eu gosto de resolver minhas coisas", disse.

O ex-participante do BBB completou: "Não me sinto confortável de ver as pessoas fazendo coisas para mim que eu posso resolver".