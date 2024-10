VÍDEO: Davi Brito solta indireta para Mani: "Nunca me esqueceu"

Davi Brito está dando o que falar na web - Foto: Reprodução

Ironizando o recente pedido na Justiça de reconhecimento da união estável, solicitado por Mani Rego, Davi Brito está dando o que falar na web.

Ele publicou um vídeo ao som de uma música bastante sugestiva. Trata-se de "Anham", da dupla Felipe e Rodrigo, canção que fala sobre uma pessoa que não consegue esquecer um ex-amor.

"É impressão minha ou todo mundo já teve alguém que nunca conseguiu te esquecer", escreveu o campeão do BBB 24 na legenda da publicação, nesta quinta-feira, 17.

Mani Rego está pedindo na Justiça o reconhecimento de união estável com Davi Brito e tem cobrado uma indenização do campeão do BBB 24. A empresária abriu a ação no dia 26 de agosto, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mais precisamente na 7ª vara da Família de Salvador.

De acordo com informações do Portal Leo Dias, a baiana solicita no processo uma indenização com valor superior a R$ 450 mil. Mani deseja os direitos de quando eles ainda eram um casal.



Depois de reconhecido o pedido de união estável, o mesmo processo pede também para extinguir o vínculo dos dois, já que não estão mais juntos, segundo a publicação. O término ocorreu após a final do BBB 24.

Defesa de Davi Brito

Em sua defesa, Davi garantiu que alternava os dias em sua casa e na casa dela, algo comum entre namorados. Ele anexou comprovantes de contas de consumo da sua residência, mesmo endereço utilizado para inscrição no BBB 24.

Os advogados do milionário destacou também que, durante o tempo que estiveram juntos, a relação contou com vários afastamentos, o que diminui as chances de reconhecimento da união.



Em relação ao seu patrimônio, Davi alegou que toda conquista foi fruto do seu esforço pessoal, desde a inscrição para o programa quanto sua trajetória.