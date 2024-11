Climão? Davi Brito se revolta e toma atitude contra Bia do Brás

Davi Brito tomou atitude contra Beatriz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O campeão do BBB 24, Davi Brito, chocou os fãs, nesta segunda-feira, 4, ao tomar uma decisão drástica. O influenciador deixou de seguir a colega de reality Beatriz Reis após climão entre os brothers durante uma premiação.

Tudo começou no Prêmio Jovem Brasileiro, que aconteceu no fim de setembro, quando a ex-vendedora do Brás teria se recusado a dividir o palco da premiação com o influenciador.

Davi e a dona do bordão "Brasil do Brasil" ganharam o prêmio de melhores participantes de reality show. Inicialmente, a ideia era unir os dois ex-BBBs no palco.

"A gente ia colocar os dois no palco, mas não rolou", revelou Guto Melo, no Cola Mais Podcast. Na sequência, ele acrescentou que um um dos dois se recusou a participar em conjunto.

Beatriz Reis ainda segue Davi Brito em suas redes sociais. Atualmente, o campeão do BBB 24 mantêm contato apenas com os ex-participantes Matteus Amaral e Isabelle Nogueira.