Lexa é acusada de traição e surpreende com reação em público

Lexa falou sobre seu atual relacionamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lexa decidiu não levar desaforo para casa e rebateu um comentário que recebeu sobre a relação que teve com MC Guimê.

No Instagram, a famosa, que está grávida de sua primeira filha com Ricardo Vianna, foi alvo de um comentário sobre a separação com o cantor.

O comentário foi feito depois que a cantora expôs detalhes de seu relacionamento atual, incluindo que fez amor com o ator no primeiro encontro. A revelação foi feita no Sabadou, no SBT.

Uma internauta observou a revelação e decidiu insinuar que Lexa teria traído o ex-marido. "Lexa, você traiu. É diferente. Você ainda estava namorando, gata", escreveu a seguidora.

Sem pensar duas vezes, Lexa rebateu a acusação com clareza: "Oi? Se eu me separei em setembro e conheci meu atual em outubro… Acho que você poderia apagar seu comentário, né?".

A cantora reforçou: "Deixe o passado no passado. Tô bem e feliz… E o melhor, vivendo sem palpitar errado na vida dos outros".