Lexa revela quantas transas foram necessárias para engravidar

A funkeira Lexa revelou, durante participação no programa Sabadou com Virgínia (SBT), quantas transas foram necessárias para engravidar do noivo Ricardo Vianna. Ela contou que não demorou para conseguir.

A artista explicou que engravidou na primeira transa após parar de tomar remédio. “Eu planejei, só não sabia que viria tão rápido. Foi na primeira tentativa... Sou fértil, era para acontecer”, disse.

A cantora anunciou no começo do mês que está grávida de sua primeira filha, fruto da relação com Vianna. A pequena vai se chamar Sofia.