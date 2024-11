Ludmilla e Brunna revelam método de fertilização para gravidez

Ludmilla e Brunna Gonçalves - Foto: Reprodução | Globo

Durante um show em São Paulo, Ludmilla e Brunna Gonçalves compartilharam a notícia de que se tornarão mães. O casal optou pela fertilização ROPA (Recepção de Oócito da Parceira), técnica em que o óvulo de Ludmilla foi fecundado com o sêmen de um doador e implantado no útero de Brunna.

Leia mais:

>>> Ludmilla anuncia gravidez de Bruna Gonçalves durante show da turnê

>>> Leo Dias vira piada na web após gravidez de Brunna, Manu e Lexa

>>> Bruna Marquezine e João Guilherme curtem Rock in Rio aos beijos; veja

Em entrevista ao Fantástico, as duas falaram sobre a experiência e o momento emocionante do resultado positivo. Brunna revelou que, apesar da orientação ser aguardar nove dias após o procedimento, a ansiedade a levou a fazer testes de farmácia já no quarto dia, todos com resultados negativos.

No quinto dia, porém, ela finalmente obteve o resultado positivo. "Foi um momento muito íntimo, marcante e especial. Aí virou uma chavinha nas nossas vidas", comentou a dançarina.