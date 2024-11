Grávida, Lexa é vítima de tentativa de assalto: “Comecei a rezar”

Na manhã desta sexta-feira, 1, Lexa deu detalhes do que aconteceu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Grávida de três meses, a cantora Lexa sofreu uma tentativa de assalto na noite dessa quinta-feira, 31. Ela foi surpreendida quando chegava em seu hotel em São Paulo, após sair da gravação do programa ‘Sabadou’ com Virgínia, no SBT.

Leia também:

>> Lexa explica por que não convidou Anitta para noivado e pede desculpas

>> Após beber e tirar a roupa, mãe de Lexa se explica: "Minha verdade"

>> Lexa surpreende fãs e anuncia primeira gravidez: “Benção”

Segundo o Portal Leo Dias, ao menos quatro homens que ocupavam um carro e uma moto abordaram o veículo que a artista estava e apontaram armas para ela. Mas, assim que a reconheceram, fugiram. O chefe de segurança ainda está produzindo o relatório do ocorrido.

Na manhã desta sexta-feira, 1, Lexa deu detalhes do que aconteceu. “Não desejo isso para ninguém. Agora grávida? Comecei a ficar nervosa. Comecei a rezar, coloquei a mão na barriga. Mas está tudo bem”, afirmou.

Lexa anunciou ontem que está esperando o seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna.