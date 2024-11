Lexa surpreende fãs e anuncia primeira gravidez: “Benção”

Lexa anuncia primeira gravidez - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Lexa surpreendeu os fãs ao anunciar em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 31, a sua primeira gravidez, fruto da relação com o noivo, o ator Ricardo Vianna, que já é pai de Cecília, de 9 anos, de um relacionamento anterior.

Leia também:

>> Anitta conta detalhes de abuso sofrido aos 14 anos: "Me senti suja"

>> Lexa explica porque não convidou Anitta para noivado e pede desculpas

>> Climão: Anitta não é convidada para noivado de Lexa e reage

Em um vídeo publicado na rede social, ela mostrou o momento da descoberta da gestação, de três meses, e também a reação da família.

“Estou grávida! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho (a), mamãe pediu muito para Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva a Deus pela sua vida!”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Lexa continuou: “Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e que amor! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a maior realização que eu poderia ter!”

“Quando rezo por você e coloco a mão na barriga, espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta para você chegue aí no 'forninho' da melhor maneira. Mamãe tá chorona, mamãe vive com sono, mamãe conversa muito com você antes de cada show, avisando que vai mexer um pouquinho por aí…”, seguiu Lexa.

Assista ao vídeo e leia o texto completo:

Ricardo Vianna também comemorou a gravidez da noiva. “Amo tanto vocês”, escreveu.