Lexa explica por que não convidou Anitta para noivado e pede desculpas

No comentário, Lexa explicou que foi apenas uma festa de noivado - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna fizeram uma festa de noivado neste fim de semana e publicaram fotos nas redes sociais. A dona do hit Sapequinha foi surpreendida por um comentário de Anitta, sua amiga, questionando se eles tinham se casado.

“Dia lindo e feliz”, publicou Lexa, em um carrossel de fotos. “Casou?”, comentou Anitta.

No comentário, Lexa explicou que foi apenas uma festa de noivado. No entanto, por conta das críticas, a loira foi ao Twitter para falar sobre a situação e explicou que estava em contato com Anitta.

“Gente, juro, estou me sentindo péssima por não ter mandado o convite… mesmo sabendo que ela não poderia vir! Meu Deus, agora o povo falando que eu não sou amiga, que isso.. que aquilo… enquanto eu e ela estamos dando risada no WhatsApp”, iniciou.

Na sequência, ela pediu desculpas e falou sobre a festa de casamento. “Ela está mais que convidada e sabe disso. Fiz tudo em cima da hora também… só economizei minha amiga de falar ‘amiga não poderei ir’ ou vocês acham que eu não amaria a presença dela? Pôooo! Todo mundo sabe do meu amor por ela, assim como sabem da rotina doida que ela tem… mas a partir de agora até aniversário lunar eu mando convite”, completou.