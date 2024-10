Climão: Anitta não é convidada para noivado de Lexa e reage

Amiga de Lexa, Anitta questionou se cantora já teria casado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna celebraram a festa de noivado na tarde desta sexta-feira, 11, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dois optaram por uma celebração intimista, com a presença de amigos e familiares.

Veja também:

>>>Márcia Sensitiva faz previsão para saúde de Raquel: “Ano difícil”

>>>Patrícia Poeta choca com declaração e mostra partes do corpo

Após compartilhar alguns registros da ocasião nas redes sociais, foi percebido a falta de Anitta, amiga de Lexa. Ao ver Lexa usando um vestido branco, característica das noivas, Anitta questionou se a cantora teria casado. “Casou?”, comentou.

Internautas apotam "climão" entre cantoras | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Não amiga! Festa de noivado”, respondeu Lexa na publicação. No entanto, os internautas não deixaram passar e apontaram um possível “climão” entre as duas.

Como parte de uma trend que compara situações do cotidiano da vida dos famosos, as situações que acontecem na vida de anônimos, uma seguidora comentou: “Sendo amigas como nós, as últimas a saberem”. “Esqueceu de convidar?”, incitou outra.

Casal comemora um ano juntos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A data foi escolhida por Lexa e Ricardo Vianna por ser o dia que o casal completa um ano juntos. Em 21 de outubro de 2023, a poucos dias de começarem a ficar, o casal fez a primeira aparição juntos.

Após 8 anos de relacionamento, Lexa e o funkeiro MC Guimê se separaram em setembro de 2023, depois de idas e vindas.