Thaila Ayala surge com calça avaliada em mais de R$ 30 mil; veja

A atriz Thaila Ayala esteve no segundo dia do Rock The Mountain, que aconteceu nesse domingo, 10. Para a ocasião, a artista apostou em um calça avaliada em aproximadamente R$ 38 mil. A peça é marrom e chamou a atenção das pessoas.

A calça vintage da Dior é da coleção de John Galliano, lançada em 2002. “ROCK THE MOUNTAIN. Day 2 Ps: agora com a roupa do meu tamanho. e aí o que acharam?”, questionou a atriz na legenda.

"Você nasceu pra usar calça baixa. Só fica lindo em você", elogiou uma seguidora. "Com a roupa que você se acha bem! Linda sempre", escreveu outra. Mais uma falou: "Perfeita! Apaixonada pelos teus looks, diva". Outra acrescentou: "Muito linda e estilosa sempre!"

