Camila Pitanga abre o jogo sobre relacionamentos com mulheres

Camila Pitanga abriu o jogo sobre relacionamentos passados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Camila Pitanga abriu o jogo sobre relacionamentos passados em entrevista ao jornal O Globo. Ela contou que teve “muitos encontros capazes de ampliar” a sua sexualidade e também falou sobre machismo.

“[A sensualidade] Não é necessariamente para o outro, é muito para si. Tem a ver com saber dançar, fluir na música, ser livre com o meu prazer, os meus afetos e o que a vida me traz”, disse.

Ela continuou: “Tive muitos encontros capazes de ampliar a minha sexualidade. Numa sociedade machista, são poucas as mulheres que exercem a conexão com o próprio prazer. Tive bons parceiros que me fizeram agregar novas camadas e fases”.

Leia também:

>> Camila Pitanga relembra gravação de cena de aborto enquanto estava grávida

>> Entenda o que é pneumonia assintomática, que internou Camila Pitanga

>> 'Malês' participa do Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil, em Salvador

Na oportunidade, Camila, que atualmente namora o professor de filosofia Patrick Pessoa, também falou sobre sua ex, Beatriz Coelho, e como se envolveu com uma mulher pela primeira vez aos 42 anos.

“Se tem uma coisa que posso falar de boca cheia é que amei muito e fui muito amada. Vivi momentos de sofrimento no amor, obviamente, mas sempre tive pessoas muito legais”, pontuou.

Sobre Patrick, ela contou que os dois dividem interesses e fazem até aulas e terapia juntos, mas vivem cada um em sua casa. “É importante sair do campo da idealização, de achar que você é o centro de tudo e exigir isso do outro”, diz.