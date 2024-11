"Malês" participa do Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil, em Salvador

Dirigido por Antonio Pitanga, filme conta com Camila Pitanga e Rocco Pitanga - Foto: Vantoen Pereira Jr | Divulgação

Após sessões lotadas e aclamadas no Festival do Rio, na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no festival Maranhão na Tela e no Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, o longa-metragem "Malês" desembarca em Salvador, terra do diretor Antonio Pitanga, para participar da quinta edição do Festival Internacional de Audiovisual Negro do Brasil, que tem como tema “Cinema em Pretuguês”.

No dia 5 de novembro, Antonio Pitanga participa da abertura do evento com sessão especial do filme no Cine Glauber Rocha. Já no dia 6, “Malês” será exibido no Instituto Audiovisual Mulheres de Odun, onde, em seguida, Pitanga irá ministrar uma masterclass. O filme é uma produção de Flávio Ramos Tambellini, da Tambellini Filmes, com produção associada de Cacá Diegues e Lázaro Ramos, em coprodução com a Globo Filmes, Obá Cacauê Produções, Gangazumba Produções e RioFilme, e distribuição da Imovision.

A estreia nos cinemas será no primeiro semestre de 2025. Veja o teaser abaixo:

"Malês" marca o retorno de Antonio Pitanga à direção 46 anos depois de seu primeiro filme, "Na Boca do Mundo" (1978). Rodado em Cachoeira e Salvador, na Bahia, e em Maricá, no Rio de Janeiro, “Malês” mostra as difíceis condições de vida de homens e mulheres negros na Bahia do século XIX, no combate ao racismo extremo, à pobreza e à intolerância religiosa.

O filme conta com um elenco de grandes nomes, entre eles Rocco e Camila Pitanga, filhos do diretor, Bukassa Kabengele, Samira Carvalho, Rodrigo de Odé, Heraldo de Deus, Wilson Rabelo (“Bacurau”), Edvana Carvalho, Indira Nascimento, Thiago Justino e Patrícia Pillar como a Mamãe A, além do diretor Antonio Pitanga. O roteiro é assinado por Manuela Dias e a direção de fotografia é de Pedro Farkas.

O drama, baseado em fatos históricos, retrata a Revolta dos Malês, o maior levante organizado por pessoas escravizadas da história do Brasil. A insurreição mobilizou a população negra, escravizada e liberta pelas ruas de Salvador contra a escravidão, em 1835. Encabeçada por africanos muçulmanos, chamados de malês, a rebelião aconteceu no final do Ramadã, celebrado em janeiro pelo Islã. Após o fracasso da revolta, os manifestantes foram duramente punidos e a repressão contra os negros no Brasil aumentou.

No longa, Antonio Pitanga interpreta Pacífico Licutan, um dos líderes do levante que reforçava a importância da participação de diferentes tribos e religiões para o sucesso da revolta e o fim da escravidão. O filme também apresenta os outros nomes reais envolvidos na rebelião, como Ahuna (Rodrigo de Odé), Manoel Calafate (Bukassa Kabengele), Vitório Sule (Heraldo de Deus) e Luís Sanim (Thiago Justino), além de personagens fictícios que retratam dramas reais, como Dassalu (Rocco Pitanga), Sabina (Camila Pitanga) e Abayome (Samira Carvalho).

Malês tem patrocínio Petrobras / Petrobras Cultural e Governo Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá e Prefeitura de Maricá, um investimento BNDES, com apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia através da Lei Paulo Gustavo, Light, BahiaGás, Embasa, Ambev e Tupy, além de recursos públicos geridos pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE, FSA e BRDE.

Serviço:

Sessão Malês

5 de novembro, 18h - Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves, 5 - Centro)

6 de novembro, 9h - Instituto Audiovisual Mulheres de Odun (Comunidade Quilombola do Coqueiro Grande - Cajazeiras, Salvador)

Masterclass com Antonio Pitanga

6 de novembro, 10h30 - Instituto Audiovisual Mulheres de Odun (Comunidade Quilombola do Coqueiro Grande - Cajazeiras, Salvador)

Sinopse:

MALÊS é uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e se reencontrar, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.

Elenco:

Rocco Pitanga - Dassalu

Antonio Pitanga - Pacífico Licutan

Camila Pitanga - Sabina

Samira Carvalho - Abayome

Rodrigo de Odé - Ahuna

Bukassa Kabengele - Manoel Calafate

Heraldo de Deus - Vitório Sule

Patrícia Pillar - Mamãe A

Edvana Carvalho - Iyá Nassô

Indira Nascimento - Edum

Wilson Rabelo - Dandará

Thiago Justino - Luis Sanin

Ficha técnica:

Direção: Antonio Pitanga

Roteiro: Manuela Dias

Produtor de elenco: Felipe Argollo

Produtor: Flávio Ramos Tambellini

Produtora Executiva: Tânia Leite

Produtora Executiva Bahia: Fabíola Aquino

Produtores Associados: Carlos Diegues e Lázaro Ramos

Diretor de Fotografia: Pedro Farkas

Diretor de Arte: Rafael Cabeça

Montagem: Quito Ribeiro

Figurinista: Rô Nascimento

Caracterizador / Maquiador: Uirandê Holanda

Trilha: Antônio Pinto e Barulhista

Som: José Moreau Louzeiro

Edição de Som: Waldir Xavier

Mixagem: Rodrigo Noronha

Produção: Tambellini Filmes

Coprodução: Globo Filmes, Obá Cacauê Produções, Gangazumba Produções e RioFilme

Distribuição: Imovision