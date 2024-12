Novo projeto? Globo define futuro de Eliana após The Masked Singer

Eliana tem projetos confirmados na Globo para 2025 - Foto: Divulgação | Globo

Eliana está cheia de projetos no Grupo Globo. Na próxima semana, a apresentadora ela comandará o especial Vem Que Tem e, em dezembro, estará à frente de uma edição de Natal do The Masked Singer. Em janeiro, a famosa assumirá o reality show de forma definitiva.

Em 2025, a ex-contratada do SBT voltará a conduzir o Saia Justa, que atualmente tem apresentado ao lado de Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil, segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo.

A publicação ainda garantiu que as três colegas de sofá também seguem nas rodas de conversa na próxima temporada, que, segundo o Notícias da TV, deverá estreia somente no segundo semestre do ano que vem.

Dados do Kantar Ibope, referentes à TV paga nas 15 principais regiões metropolitanas do Brasil, apotam que o Saia Justa aumentou 51% em share (participação no número de TVs ligadas) nos quatro primeiros episódios da temporada de 2023.

Antes de retornar ao Saia Justa, Eliana apresentará outro programa no GNT: o Casa de Verão da Eliana, em que aparecerá com a família e convidados numa propriedade em Angra dos Reis.