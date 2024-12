Excluída? Naiara Azevedo fica de fora de especial da Globo e reage

Naiara Azevedo não participou de projeto com sertanejas da Globo - Foto: Divulgação

A Globo gravou nesta quartar-feira, 20, o especial Amigas - versão feminina do projeto Amigos -, com Ana Castela, Lauana Prado, Maiara e Maraisa e Simone Mendes. Outra sertaneja conhecida nacionalmente, Naiara Azevedo não esteve no projeto e se manifestou sobre a sua possível exclusão.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, a famosa garantiu não estar chateada por ter ficado de fora do encontro promovido pela emissora carioca.

"Eu acho que é uma escolha da direção do programa. Eu fico muito feliz em mirar o trabalho do outro e saber torcer pelos nossos amigos. Quando a Marília [Mendonça] nos deixou, veio uma incerteza tão grande do mercado. Olha como é bom a gente olhar o projeto Amigas com outros nomes, outras mulheres, isso quer dizer que conseguimos", destacou a cantora.

Naiara Azevedo ressaltou que não possui rixa com Maiara e Maraisa, apesar das especulações de uma possível briga entre elas, depois que a dupla foi removida da gravação de 50 Reais.

"Eu nunca tive a oportunidade de explicar isso. Quando eu gravei a música com a Maiara e Marisa, ela foi gravada como um grande sucesso. Na época, eu comecei a ser empresariada por um escritório, eu tinha outros empresários. Eu não era dona e proprietária da minha história e da minha vida. Tivemos nossas vidas direcionadas e decididas pro segundos e terceiros", disse.

A ex-BBB ainda explicou: "Não fui eu que tirei as vozes, eu juro por Deus. Nunca foi gravada outra versão, eu cantei a música inteira, eles só cortaram e colaram".