Ivete faz Tatá Werneck chorar ao falar sobre marido mais novo

Ivete Sangalo surpreendeu com um desabafo sobre a diferença de idade que possui do seu marido, Daniel Cady, e fez Tatá Werneck se emocionar no Lady Night.

Tudo aconteceu quando a cantora levou para o programa uma observação sobre relacionamentos com diferença de idade. Enquanto a apresentadora é casada com Rafael Vitti, que é 12 anos a menos, a baiana tem uma relação com Daniel Cady, que tem 39 anos, enquanto ela 52.

"Não só acho que vocês têm futuro, como acho que vão ser aquele casal para vida toda", disparou Ivete Sangalo.

A cantora ainda completou: "Porque eu tenho a situação de ser casada com um cara muito mais jovem do que eu e que nenhum momento a gente fala sobre isso, porque isso não determina absolutamente nada".

"O que determina para nós a diferença de idade é como o tempo foi desgovernado de não nos unir no mesmo tempo, mas deu um jeito de correr um pouquinho e jogar a gente na mesma era", acrescentou a artista.

Ao final, emocionada, Tatá brincou sobre parceiros mais jovens. "Ela me fez chorar no Polígrafo. Você, de casa, não tem ninguém, seu marido pode não ter nascido ainda", disse.