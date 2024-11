Letícia Spiller é ‘pega na mentira’ ao falar de traição

Letícia Spiller participou do programa Lady Night, comandado por Tata Werneck - Foto: Reprodução | Multishow

O detector de mentiras do quadro Hector Bolígrafo, atração do programa Lady Night, comandado por Tata Werneck, reprovou a atriz Letícia Spiller, de 51 anos. Na brincadeira, um profissional controla um polígrafo, aparelho que mede diversas variáveis para tentar identificar mentiras.

Durante a interação, a apresentadora quis saber se a ex-paquita já traiu. “Depende do que seja traição”, respondeu a artista. Em seguida, Tata continuou: “Uma suruba com pessoas de amor, amigos antigos, não é traição”.

“Eu acho que trair é uma coisa muito mais do caráter do que do corpo físico”, seguiu Letícia. A tensão na resposta foi detectada pelo aparelho e o especialista que controlava a máquina opinou: “Ela tenta se iludir, mas não é verdade, ela fala mentira”.