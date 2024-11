Vai voltar? Solange Almeida revela decisão com a banda Aviões do Forró

Solange Almeida falou sobre possível volta à banda Aviões - Foto: Divulgação | SBT

Solange Almeida abriu o jogo sobre a possibilidade de voltar à banda Aviões do Forró e dividir os palcos com Xand Avião.

A cantora baiana se posicionou sobre o assunto durante o programa Sabadou com Virginia, no SBT, quando foi questionada pela cantora Naiara Azevedo sobre sua antiga banda, na qual foi vocalista por 15 anos.

“Não fujo da raia. Isso é uma coisa que todo mundo fala, inclusive tem época que isso viraliza, né. Ah vai ter turnê, ah vai ser tipo Sandy e Junior, tipo Exaltasamba e tal. Então assim, hoje não [tem possibilidade de ter um retorno da banda]”, disparou Solange Almeida.

Em outro trecho, a reposta da cantora baiana deu a entender que não há uma boa relação de trabalho com Xand Avião. Vale lembrar que a saída dela da banda Aviões do Forró foi marcada por batalhas judiciais contra os sócios do grupo.

“Não tem possibilidade nenhuma, até porque pra eu viver qualquer coisa, hoje com a maturidade que eu tenho, eu não me permito fazer nada que eu acho que vá contra a minha paz, que tire minha paz, que vai contra a minha integridade, hoje não dá pra fingir. Hoje não dá pra ir aonde eu não quero, sentar a mesa com pessoas que eu não quero, então isso também serve para dividir o palco”, concluiu Solange Almeida.