Carnaval 2025 terá grande homenagem a Axé Music

Em setembro, foi anunciada a abertura de um edital voltado ao axé - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

O Governo do Estado da Bahia prepara uma grande homenagem aos 40 anos da Axé Music. Ao Portal A TARDE, a Secretaria de Cultura (Secult) disse que uma ação vai acontecer durante o Carnaval 2025 nos circuitos da festa, mas com foco no Pelourinho.

A iniciativa busca celebrar a trajetória da Axé Music e seu impacto na identidade cultural da Bahia. O ritmo, que surgiu nas décadas de 1970 e 1980, se tornou um símbolo do estado e conquistou fãs em todo o mundo.

>>> Bruno Monteiro comemora G20 em Salvador e revela planos para o verão

Em setembro, foi anunciada a abertura de um edital com a inclusão de uma modalidade exclusiva para artistas, bandas ou grupos da Axé Music. As inscrições terminam nesta segunda-feira, 4.

Brasil pode ter Dia Nacional da Axé Music

Em meio a comemoração de 40 anos do gênero musical, um projeto de lei enviado para a Câmara dos Deputados tem como objetivo criar o Dia Nacional da Axé Music. O PL de número 4187/2024 é da deputada Lídice da Mata (PSB-BA), que sugere o dia 1º de fevereiro como a data a ser marcada no calendário de forma oficial para celebrar o movimento musical.

Ao Portal A TARDE, Lídice, por meio de sua assessoria, informou que o requerimento do projeto foi aprovado na comissão de Cultura na última quarta-feira, 30. Uma audiência pública será realizada no próximo dia 27 de novembro para debater a criação do dia.