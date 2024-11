Bruno Monteiro comemora G20 em Salvador e revela planos para o verão

Bruno Monteiro também revelou os planos do Governo da Bahia para o verão - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

O secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, comemorou a realização do Seminário Internacional sobre Cultura e Mudança do Clima, que integra a programação do G20, em Salvador. O evento, paralelo à reunião do Grupo de Trabalho de Cultura do G20, é realizado pelo Ministério da Cultura (MinC) entre os dias 4 e 5 de novembro no Centro de Convenções.

"Vem aqui para discutir os rumos das políticas culturais para os próximos anos, mas também os nossos pontos de interseção, por exemplo, com a pauta ambiental, com a preservação do meio ambiente, com o futuro da humanidade. Nós entendemos que a pauta da cultura e da sustentabilidade tem muito em comum. Quando estamos falando de cultura, estamos falando de cultivo, estamos falando de preservação de modos de vida e de expressão cultural, de preservação das identidades dos povos tradicionais, por exemplo, que tem toda uma forma de cultivo de relação com a terra e de manifestação cultural. Tudo isso se encontra nesse ambiente, nós esperamos que seja o momento também da Bahia mostrar sua rica e potente diversidade cultural, mas especialmente seja inspiradora para os debates que aqui acontecerão, que são necessários para os rumos do planeta", disse.

A abertura nesta segunda-feira, 4, conta com a presença das ministras da Cultura, Margareth Menezes, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. Lideranças sociais, pesquisadores, representantes governamentais e de organismos multilaterais, artistas e ativistas de diversos países como África do Sul, Argentina, Itália, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Nigéria, Tailândia e Emirados Árabes também estão confirmados.

À imprensa, Bruno Monteiro também revelou os planos do Governo da Bahia para o verão, já que o Carnaval de 2025 só acontecerá em março.

"Nós teremos um verão longo. Com carnaval no início de março, então nós estamos preparando uma programação bastante intensa, bastante variada, ampliando as atrações, tendo uma vivência, uma vida cultural mais ativa, especialmente no nosso centro histórico, mas também em outras localidades de Salvador do interior, para que todas as pessoas, baianos e baianas, pessoas que vêm nos visitar, em um fluxo crescente turístico a cada ano, que sejam impactados pelo melhor da nossa cultura, que a gente sabe que esse é o diferencial da Bahia", falou.