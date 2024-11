Morre o cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos

Agnaldo Rayol - Foto: Reprodução/Instagram

Na madrugada desta segunda-feira, 4, o cantor Agnaldo Rayol faleceu aos 86 anos após sofrer uma queda em sua residência, localizada em Santana, zona norte de São Paulo.

Agnaldo estava acompanhado de um cuidador da família no momento do acidente e se encontrava lúcido quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. Segundo a assessoria de imprensa do artista, houve demora na chegada da ambulância.

Ele foi levado ao Hospital HSanp, também no bairro de Santana, onde foi constatado um corte na cabeça. Infelizmente, Agnaldo não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A notícia da morte de Agnaldo Rayol foi recebida com tristeza por fãs e colegas da música, que lamentaram a perda do artista conhecido por sua carreira longa e marcante no cenário musical brasileiro.