Produtor de Michael Jackson, Quincy Jones morre aos 91 anos

Quincy Jones morreu no domingo, 3 - Foto: Frederic J. BROWN / AFP

O produtor, arranjador e multi-instrumentista Quincy Jones morreu no domingo, 3, aos 91 anos, em sua casa em em Bel Air, Los Angeles (EUA). Jones, trabalhou com vários artistas, mas seus projetos mais memoráveis foram em parceria com Michael Jackson, o Rei do Pop.

Com Jackson, Quincy Jones atuou nos álbuns Off the Wall, Thriller – disco mais vendido da história, com cerca de 40 milhões de cópias – e Bad. Também esteve à frente do projeto We Are The World, que, em 1984, reuniu dezenas de artistas americanos para uma campanha beneficente aos famintos da África. Em sua carreira ganhou 28 Grammys, dois Oscars e um Emmy

A família de Jones confirmou a morte em um comunicado: “Com corações cheios, mas partidos, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones. E, embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele”.