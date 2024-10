Caso Diddy: Rapper é relacionado com a morte de Michael Jackson

Diddy é envolvido em morte de Michael Jackson - Foto: AFP

A prisão de Sean "Diddy" Combs, que ocorreu no mês passado, tem gerado grande polêmica e segue trazendo à tona nomes de famosos como envolvidos em possíveis crimes do rapper. No entanto, a novidade da vez é uma teoria envolvendo a morte de Michael Jackson.

Internautas afirmaram que Diddy, acusado oficialmente de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição, teria envolvimento na morte por overdose de Michael Jackson, em 2009.

O ponto de partida seria o casamento de Mariah Carey com Tommy Motola, dono da Sonic Music e que administrava, na época, a carreira o 'Rei do Pop'.

Um usuário do TikTok garantiu que a relação de Mariah e Motola sempre foi conturbada e que ela relatava tudo sobre a vida íntima do casal para Jackson. Com isso, o cantor estaria por dentro de detalhes comprometedores sobre o dono da gravadora.

A ligação com Diddy seria em função de que o dono da gravadora era muito amigo do rapper. Em 2002, Michael Jackson acusou a Sony de reter os direitos de suas músicas e chegou a afirmar publicamente que Motola era um "demônio".

A tese, que não tem qualquer confirmação, alega ainda que o cantor teria deixado uma gravação denunciando a suposta perseguição no fim de sua vida A conspiração ainda apontou o médico que trabalhava em hospital onde Jackson foi dado como morto como segurança de Diddy logo depois.