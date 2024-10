Na reta final da 2ª gravidez, Viih Tube publica ensaio fotográfico nu

Viih Tube entrou nesta quinta-feira, 3, na 33ª semana de gestação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Vihh Tube publicou um ensaio fotográfico de sua segunda gravidez nas redes sociais. Ela está na reta final da gravidez de Ravi, seu segundo filho, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer, com quem já tem uma filha, Lua, de um 1.



“Meu mundo ficou todo azul, e eu me sinto tão leve e amada por você meu filho”, escreveu ela na legenda das fotos, nas quais aparece com a pele coberta de borboletas azuis de plástico.

Leia mais

>> Após polêmica, Davi Brito abre o jogo e revela se está solteiro

>> Rihanna quebra silêncio sobre festas de P. Diddy; veja vídeo



Viih Tube entrou nesta quinta-feira, 3, na 33ª semana de gestação. Ravi está previsto para vir ao mundo entre o final de outubro e o início de novembro.