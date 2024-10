Após polêmica, Davi Brito abre o jogo e revela se está solteiro

Davi Brito falou sobre estado civil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dias depois de causar polêmica com pedido de Pix, Davi Brito usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 3, para responder a perguntas feitas por seguidores. Uma delas foi em relação ao seu estado civil.

O ex-BBB foi questionado se está solteiro e, em tom de brincadeira, compartilhou um vídeo com efeito "chorando". Ao fundo, ele incluiu uma música que diz "não está sendo fácil".

O ex-motorista de aplicativo, cabe lembrar, entrou no BBB 24 namorando Mani Rego, mas o término foi anunciado logo depois da grande final. Em seguida, ele até engatou um affair com Tamires de Assis, que acusa o famoso de violência psicológico e ameaça.

Davi Brito ainda garantiu no Instagram que fará sua primeira viagem internacional. O destino escolhido por ele é Dubai, nos Emirados Árabes.

"Estou ansioso. Me preparando para mês que vem, dia 15, conhecer um pouco do país. Nunca fiz uma viagem internacional. Primeira vez. Essa é a primeira experiência e vou sozinho, mas vou botar para quebrar lá. Estou estuando aqui como funciona o país, não é igual a gente aqui no Brasil, é muito diferente as regras e tudo mais. Aos pouquinhos, estou entrando no assunto", desabafou.