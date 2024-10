Mãe de Davi e Raquel Brito expõe passado difícil dos filhos

Raquel faz aniversário nesta quinta-feira (3) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A quinta-feira, 3, está sendo especial para Elisângela Brito, mãe do campeão do BBB 24, Davi Brito, e da peoa Raquel Brito, que está disputando o prêmio de A Fazenda 16. Além de celebrar o aniversário da filha, a matriarca resolveu fazer uma viagem no tempo e mostrar como a vida dos filhos mudou.

Primeiro, ela postou uma foto de Davi, ainda adolescente, quando trabalhava como vendedor em uma loja de Cajazeiras. "Nosso campeão já trabalhava arrumando roupa em uma loja de Cajazeiras. Desde pequeno jeitinho de homem", disse ela orgulhosa.

Logo em seguida, foi a vez de homenagear Raquel. A mãe coruja não deixou de lembrar dos tempos em que a filha vendia picolé e frequentava a igreja. "Parabéns. Aqui a Raquel vendia picolé... estava na igreja e hoje youtra. Deus escreveu essa história", escreveu.

E, claro, o irmão não deixou a data passar batido. Davi também usou as redes sociais para parabenizar a influenciadora, mostrando todo o carinho e união da família Brito.

Passado de Davi | Foto: Reprodução | Redes Sociais