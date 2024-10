Davi Brito surpreende com anúncio de novo patrocinador

Baiano já segue empresa nas redes sociais - Foto: Divulgação

Davi Brito pegou os seguidores de surpresa após anunciar um novo patrocinador nesta quarta-feira, 2. Inicialmente, em tom de mistério, o campeão do BBB 24 deixou o público intrigado ao ocultar o nome da empresa.

No post, Davi surge jogando videogame, até que recebe uma ligação misteriosa. Na sequência, o influenciador surge com um semblante de surpresa.

Mas pouco tempo depois, ele revelou o segredo: trata-se de outra bet esportiva: a Betsul. "Mais um craque para o time de embaixadores da Betsul! O campeão chega para espalhar alegria, diversão e responsabilidade para todo o Brasil, de Norte a Sul. Seja bem vindo, Calabreso!", diz o post.

“É uma honra para mim fazer parte da equipe de embaixadores da Betsul. Estou empolgado para representar conteúdos divertidos de forma responsável. Juntos, vamos mostrar que apostar pode ser uma experiência animada e consciente”, afirmou Davi.

Além do influenciador, o time de embaixadores da instituição conta com a presença do baiano Carlinhos Brown.

Davi Brito perdeu grande patrocinador

Após a movimentação em torno da Operação Integration, que culminou na investigação e até pedidos de prisão para famosos como Deolane Bezerra e Gusttavo Lima, a Arena Esportiva encerrou as atividades. A decisão acabou respingando em Davi Brito, principal garoto propaganda da bet.

A relação de Davi com a Arena Esportiva começou polêmica. Isso porque, inicialmente, o baiano havia fechado parceria com outra empresa: a Esportes da Sorte. Porém, de acordo com o colunista Gabriel Perline, ele teria perdido o contrato milionário com a plataforma por suspeita de fraude em uma publicidade para a Arena.

Conforme o colunista, os executivos da Esporte da Sorte se revoltaram quando Davi interagiu com Márcio Victor, que realizava uma publicidade para a Arena Esportiva no início de julho. Alguns dias depois, o novo contrato com a Arena foi anunciado.

Ao Portal A TARDE, a Betsul afirmou que está entre as 30 primeiras companhias a solicitar a licença para o Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP).

“Estamos totalmente aptos a operar, sempre cumprindo rigorosamente as exigências legais”, declarou o CEO Fernando Garita.

Até 1º de janeiro de 2025, todas as operadoras do ramo deverão cumprir com as diretrizes apresentadas. Entre as medidas estão a autorização prévia da SIGAP; a atividade restrita a sites com o domínio “.bet.br”; ter sede no Brasil e ser constituída como sociedade empresária limitada (LTDA) ou sociedade anônima (S/A); não ser pessoa jurídica que opere como filial, sucursal, agência ou representação no Brasil de pessoa jurídica com sede no exterior; e ter um brasileiro como sócio detentor de ao menos 20% do capital social da instituição.