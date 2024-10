Malas prontas! Davi Brito planeja viagem ao destino mais caro do mundo

Davi Brito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois de afirmar que estava 'duro' e pedir Pix aos seguidores, Davi Brito surpreendeu os internautas ao revelar que está planejando fazer uma viagem para um dos lugares mais caros do mundo.

Na manhã desta terça-feira (1°), o campeão do BBB 24 compartilhou nos stories do Instagram que estava pesquisando os melhores destinos turístico de Dubai, país que fica na Península Arábica e é considerado um dos mais caros do mundo.

"Faça acontecer e não veja acontecendo. Vamos em Dubai", escreveu o baiano.