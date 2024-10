Peões apontam que Raquel é ‘invisível’ em A Fazenda 16

Influenciadora tem decepcionado os colegas de programa - Foto: Reprodução | Play Plus

Desde o dia 16 de setembro o Brasil tem acompanhado Raquel Brito no programa ‘A Fazenda 16’, porém parece que a participação da baiana tem frustrado a expectativa de algumas pessoas, a exemplo de seus próprios colegas de confinamento.

Leia também:

>> Raquel acusa Globo de trapacear para Davi vencer o BBB 24; entenda

>> Após polêmica com Pix, Davi surge revoltado: "Vá para a igreja"

>> Raquel Brito desabafa sobre falta de sexo: “Subindo pelas paredes”

Durante uma conversa na casa da árvore, Zé Love diz que a influenciadora é apenas mais uma do grupo rival. “Pra mim é mais uma do bando, infelizmente, a Raquel é mais uma”, disse.

Quem também acha que a ex-assessora de Davi Brito não tem “entregado nada” é a participante Flor.

“Olha foi até uma surpresa, por que pela foto que saiu, pelo que falavam dela na internet, falavam um monte de coisa, que ela ia produzir conteúdo que ia ser a barraqueira da edição, que ela ia ser entretenimento puro aqui dentro, todos os fofoqueiros falavam da Raquel”, avaliou.

Nesta segunda-feira, 30, a irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, causou sua primeira punição no reality rural. Raquel cometeu um deslize e levou uma garrafa de água para área de trato dos animais.