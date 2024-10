Raquel acusa Globo de trapacear para Davi vencer o BBB 24; entenda

Raquel Brito falou de Davi - Foto: Reprodução | Record

Raquel Brito voltou a causar em A Fazenda. A baiana agora surpreendeu ao acusar a Globo de "trapacear" para ajudar Davi Brito no BBB 24. Ela afirmou que a direção ajudou o seu irmão no período em que ele pensou em desistir do reality.

Ela deixou claro que Boninho, que está deixando a Globo, interferiu na programação para evitar uma possível desistência do ex-brother. Em conversa com Zé Love e Albert Bressan, Raquel revelou que, na época da situação, foi surpreendida com uma ligação da produção do programa.

"Ele carregou o programa nas costas. E no dia que ele ia desistir.Eu tinha acabado de chegar do Carnaval. Tinha acabado de chegar em casa e tomado banho. Quando deitei na cama eu vi o celular tocar. Era o pessoal de lá 'Arruma suas roupas, fica pronta, qualquer coisa a gente manda a passagem para você pegar seu irmão'", declarou.

A irmã de Davi falou do diretor: "Rapidinho, o homem chegou lá, acalmou ele para ele não desistir e segurou ele, porque senão o programa ia embora na mesma hora".

O caso, cabe lembrar, ocorreu no dia 11 de fevereiro, quando Davi Brito chorou em frente ao botão de resistência. Após horas, ele recebeu atendimento psicológico e optou por continuar no reality show.