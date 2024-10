Raquel Brito desabafa sobre falta de sexo: “Subindo pelas paredes”

A it girl tinha revelado, anteriormente, que “fazia miséria” na época de solteira - Foto: Reprodução | Play Plus

Durante uma conversa com suas aliadas em A Fazenda 16, a influenciadora Raquel Brito, irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, expressou estar sentindo falta de sexo.

Leia também:

>> Após dizer que tem R$ 10 milhões, Davi aparece com R$ 2 na conta e pede Pix

>> A Fazenda: Raquel fica furiosa e arma barraco com Flor; saiba motivo

>> Além de Raquel, Davi Brito aparece em vídeos coçando região íntima

“Tá acumulado, né amiga? Tá acumulado, né minha irmã? Vai no [banheiro] privado, bicha” brincou Suelen ao notar Raquel se tocando. Em resposta, a peoa lançou: “Eu tô subindo pelas paredes, parando em cima daquela caixa de som. O negócio aqui tá afoito, entendeu? Já perdi duas mechas de cabelo, tô estressada.”

Anteriormente, em uma outra conversa dentro do reality, a raquel já havia comentado sobre sua vida sexual, relembrou sua época de solteira. “Fazia miséria”, disse, mencionando que voltava para casa com alguém diferente todas as manhãs.