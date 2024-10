Após dizer que tem R$ 10 milhões, Davi aparece com R$ 2 na conta e pede Pix

Davi compartilhou conta bancária - Foto: Reprodução

Milionário? Davi Brito surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira, 30, ao publicar no Instagram um 'print' de sua conta no banco Mercado Pago com o saldo de apenas R$ 2. Além disso, o campeão do BBB 24 pediu que os fãs mandassem dinheiro para ele.

"Gente, eu não sei o que acontece que segunda-feira minha conta fica desse jeito. Alguém tem como me explicar porque minha conta aparece zerada na segunda? Porque eu fico sem entender. E agora para pagar as contas?", disse ele.

"Aí depois ficam: 'Davi, me mande dinheiro!' - Eu não tenho dinheiro! Não tenho! Eu tô duro! Me mande aí você! Vou deixar minha chave Pix aqui. Quem quiser mandar para mim, eu agradeço", pediu o irmão de Raquel Brito, que compartilhou o código de sua chave Pix escrito no Instagram.

A externalização ocorre apenas um mês depois de Davi, que recebeu aproximadamente R$ 3 milhões por vencer o BBB 24, dizer que triplicou o prêmio obtido no reality.

"Está avaliado em mais de R$ 10 milhões. [Multipliquei] em poucos meses, no ramo imobiliário. Compra, vende, aluga, reforma", disse Davi a Rachel Sheherazade, no "Domingo Record". Com a fortuna, Davi comprou uma casa para o pai, um apartamento para a mãe e um prédio para a irmã, Raquel Brito.