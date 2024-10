Peoa manda Raquel Brito lavar as mãos: "Tá cheia de sebo"

Raquel Brito foi chamada atenção por peoa do reality - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A baiana Raquel Brito protagonizou uma cena constrangedora na manhã desta sexta-feira, 27, no reality ‘A Fazenda 16’. Ela foi repreendida na frente de outros participantes pela filha do cantor Arlindo Cruz, a peoa Flora, que mandou a irmã de Davi Brito ir lavar as mãos por estar “cheia de sebo”.

A conversa aconteceu na cozinha da Fazenda, após Raquel Brito se aproximar do grupo de aliadas dela durante uma conversa. “Vai lavar a mão!”, diz Flora Cruz. “Por que, mulher?”, questiona Raquel. “Tá cheia de sebo!”, disparou.

Com um hábito peculiar de coçar as partes íntimas constantemente, Raquel Brito já havia sido notada pelo público do reality rural. Porém, desta vez, o foco da reclamação foi uma outra atitude considerada estranha e nojenta.

O alvoroço foi causado porque Raquel havia estourado uma espinha de um peão e não lavou as mãos antes de tocar na ex-BBB Gizelly Bicalho. “Não deixa ela encostar em você não! Ela tirou uma espinha, tá cheia de sebo e sangue na mão”, explicou a filha de Arlindo.

Mas se engana quem acha que as coçadinhas de Raquel Brito estão passando batido entre os outros confinados. Sem papas na língua, a própria Gizelly disse que a baiana havia tocado nas partes íntimas também. “Ainda coçou o x*biu", disparou.