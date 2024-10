26/09/2024 às 16:30 • Atualizada em 26/09/2024 às 18:42 - há XX semanas | Autor: Edvaldo Sales ASSUNTO SÉRIO Está com coceira íntima igual a Raquel? Saiba causas e tratamento Ao Portal A TARDE, ginecologista falou o que pode ter causado essa reação na irmã de Davi Brito

Raquel Brito viralizou nas redes sociais por coçar as partes íntimas com frequência - Foto: Reprodução | Play Plus

Fechar

Viralizou nas redes sociais vídeos de Raquel Brito, participante do reality A Fazenda 16, coçando as partes íntimas diversas vezes e, apesar de a sua mãe, Elisangela Brito, dizer que é “mania” da jovem, os internautas ficaram preocupados com a peoa, assim como os seus colegas de confinamento. Leia também:

>> “Fazia miséria”, diz Raquel sobre época de solteira

>> Raquel Brito choca com declaração sexual: “Difícil de fechar na mão”

>> Camila Moura indica pomada íntima para Raquel Brito tratar coceira O Portal A TARDE conversou com o ginecologista Alexandre Amaral para entender o que pode ter causado essa reação na irmã de Davi Brito. Segundo ele, a coceira nas partes íntimas femininas pode ser causada por diversas condições, que nem sempre estão relacionadas a algum problema de saúde. “Pode surgir como sintoma de uma dermatite de contato, causada por uma reação alérgica a sabonetes perfumados, cremes, absorventes e roupas íntimas sintéticas, ou até mesmo uma reação após a depilação, principalmente se foi feita com lâmina”, detalhou. Se a coceira é intensa, pode ser um sinal de infecção fúngica, a candidíase, que é uma das principais causas de coceira vulvovaginal. Também pode ser causada por uma vaginose bacteriana, alterações hormonais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Alexandre Amaral - ginecologista Tratamento

O profissional explicou que para tratar é necessário identificar a causa do problema após uma avaliação médica. Segundo Alexandre, para prevenir, o mais importante é manter o pH vaginal em equilíbrio, fazer uma higiene adequada diariamente, evitando produtos perfumados e duchas vaginais. “Preferir roupas íntimas de algodão, ter práticas sexuais seguras, usar preservativos para evitar ISTs e até adotar hábitos alimentares que fortalecem a imunidade, com alimentos ricos em probióticos e nutrientes, para manter a flora vaginal em equilíbrio”, recomendou o ginecologista. Alexandre Amaral enfatizou ainda que coçar as partes íntimas pode ocasionar problemas na região. “Embora gere um pouco de alívio na hora, coçar ou esfregar acaba piorando a situação. Isso porque além de machucar a região, deixa ela mais sensível, mais inflamada e pode gerar ainda mais incômodos”, alertou. Além disso, ele afirmou que o ato de coçar a região pode facilitar o caminho para as infecções. Isso ocorre porque, conforme o profissional, a pele sensível da área genital pode ser facilmente danificada, criando pequenas fissuras que aumentam o risco de infecção por bactérias ou fungos. O ideal mesmo é que, se a coceira for frequente, a paciente busque ajuda profissional para descobrir a causa e iniciar o tratamento adequado. Alexandre Amaral - ginecologista

Compartilhe essa notícia com seus amigos