Raquel Brito choca com declaração sexual: “Difícil de fechar na mão”

Raquel Brito tem causado em A Fazenda 16 - Foto: Reprodução | Instagram

A estadia de Raquel Brito no reality ‘A Fazenda 16’ tem dado o que falar. Desde que chegou ao confinamento do programa, a irmã de Davi Brito tem exposto alguns detalhes da vida pessoal dela, desde conflitos familiares até o período em que ela estava solteira e ‘passava o rodo’. Porém, na madrugada desta terça-feira, 24, Raquel deixou os internautas ainda mais chocados após falar sobre uma preferência sexual.

Sem papas na língua, a jovem do declarou qual o seu tipo de pênis favorito. “Aquele que tem dificuldade de fechar na mão, que tem dificuldade de passar”, disparou Raquel.

A jovem, que agora trabalha como influenciadora digital, também citou um filme da Netflix para explicar como gosta de ser tratada no sexo: “Aquela valentia assim igual 365 Dias”.

O papo ousado surgiu em uma conversa com outros peões, a modelo Suelen Gervásio, o personal Gilson de Oliveira e a blogueira Flora Cruz. A primeira a entrar nesse assunto foi a filha do cantor Arlindo Cruz, que estava negando a possibilidade de se envolver com um outro participante do reality rural, Caue Fantin.

A galera estava apoiando o surgimento do primeiro casal desta edição, mas Flora disse que não tem interesse. “Não estou aqui para me queimar por causa de Caue. Nem de homem branco eu gosto. Pi** rosa não dá para mim não”, declarou.