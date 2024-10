Equipe de Raquel Brito se manifesta sobre coceira íntima e surpreende

Raquel Brito é alvo de críticas e memes - Foto: Reprodução | Record

A equipe de Raquel Brito, que está confinada em A Fazenda 16, decidiu entrar na brincadeira sobre ela. Após a baiana, que é irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, ser flagrada diversas vezes pelas câmeras com uma coceira íntima, a assessoria da influenciadora resolveu virar o jogo e debochou da situação.

"Quando as câmeras estão te filmando 24h, nem uma coçadinha escapa. Seja por causa dos pelinhos que estão crescendo, por causa de uma depilação com lâmina, do jeans apertado, alergia algum material da roupa, afinal a área íntima feminina é muito sensível", brincou a equipe.

Eles ainda puxaram a orelha da galera que finge que nunca deu uma coçadinha na vida. "Tá na hora de parar de fingir que isso não acontece. Youtra, vamos quebrar esse tabu, quando essa coçeirinha estiver atrapalhando a vida diária é importante procurar um profissional e fazer os exames adequados", completou.

No entanto, quem já abriu o jogo e falou a real para os internautas foi a mãe de Raquel, Elisângela Brito, que revelou de forma hilária o motivo da tal coceira. "Eu explico: é um hábito dela!", soltou a matriarca.

