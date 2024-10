Prima de Raquel Brito ironiza peoa: "Sou bonita e sem coceira"

Raquel foi alvo de alfinetada da prima - Foto: Reprodução | Record

Parece que não é só Davi que gosta de criar polêmica na família Brito. Dessa vez, quem está causando bastante é a sua irmã, Raquel Brito, que está confinada na Sede de A Fazenda 16. Após algumas declarações dentro do reality, as tias e até mesmo uma prima da baiana usou as redes sociais para detoná-la.

Joyce Brito compartilhou uma série de stories indignada rebatendo todas as falsas acusações da prima e ainda deixou um recado para a peoa. "Eu não vou deixar minha mãe e minhas tias passarem por pessoas ruins ou miseráveis que tinham condições e não ajudaram outras pessoas porque isso nunca aconteceu", iniciou ela.

Tudo começou quando a influenciadora contou aos peões que não tinha condições para ter muitas coisas quando era mais nova e que a família nunca a ajudou em nada. Segundo Raquel, ela sempre foi humilhada pelos parentes, mas tudo mudou quando Davi ganhou o BBB 24 e todo mundo quis se aproximar.

Ainda nos stories, Joyce postou as tias rebatendo o comentário de Raquel e algumas fotos da baiana, de Davi e de dona Elisangela, mãe do campeão, curtindo a casa de piscina da família. "Eu não quero mídia, não quero dinheiro ninguém, o que eu queria do campeão do Big Brother era atenção para os meus e pros dele".

"Não vem pra cá querer me xingar ou dizer que é inveja. Inveja de que, gente? Eu trabalho, tenho carro, tenho a minha casa, tenho a minha vida. Sou bonita, sem papada, sem coceira, vou ter inveja de que?", disparou.

