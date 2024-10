Raquel Brito diz que sonha em estudar medicina depois de A Fazenda

Afirmação deu o que falar nas redes - Foto: Reprodução | Record

Te lembrou alguma coisa? Em conversa com peões em A Fazenda 16 neste sábado, 21, Raquel Brito disse que tem vontade de estudar se vencer o reality show.

"Se eu fechar minha vida mesmo, eu sonho em fazer obstetrícia, pegar bebê, filhote, sou apaixonada por bebêzinho, tudo que é pequenininho assim eu gosto", disse, quando perguntada por Cauê.

A resposta deu o que falar nas redes. Alguns internautas fizeram interpretações da fala da baiana. "Não, a gente não vai cair nessa laranjada mais não! Se saia, deixe de baratino!", disse uma.

Outro foi mais direito: "Aprendeu direitinho com o rapaz que disse que tinha o sonho de ser médico", disparou.

Vale lembrar que o irmão de Raquel, Davi Brito, vencedor do BBB 24, disse que queria ser médico enquanto estava no reality, mas desistiu do sonho depois que faturou o prêmio de R$ 3 milhões