Prima de Davi vai registrar B.O após sofrer injúria racial; confira

Joyce Brito é prima e faz parte da equipe de Davi Brito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após ser chamada de “macaca” na web, Joyce Brito, prima do campeão do BBB 24, Davi Brito, afirmou que pretende tomar providências na Justiça contra a injúria racial.

Em entrevista à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, a familiar do campeão do BBB 24 comentou que foi informada de que não é a primeira vez que a internauta, responsável pelo ataque no Instagram, destila ódio nas redes sociais.

“Pretendo, sim, ainda hoje”, afirmou Joyce Brito sobre o registro do Boletim de Ocorrência em uma delegacia. Em seguida, a prima de Davi falou sobre a suspeita de o perfil usado pela internauta ser um fake. “Verifiquei que pode ser um fake”, acrescentou.