Tia de Raquel Brito faz grave acusação: "Ela chegou a bater na mãe"

Irmã de Davi Brito e participante do reality A Fazenda 16, Raquel Brito foi exposta pela própria tia, Bethy, neste sábado, 21. Nas redes sociais, a mulher afirmou que a sobrinha finge ser quem não é e que já chegou a agredir a própria mãe, Elisângela.

"Ela está querendo convencer vocês que é uma menina doce, uma menina boa. Depois que Davi saiu do Big Brother ela chegou a bater na mãe, chutou a mãe, pegou o celular pra dar no rosto da mãe por causa de um prêmio que nem é dela, isso no reality ela não vai dizer. A mãe dela chegou pra gente pra contar que Raquel bateu nela, por causa de um prêmio. Chamou até Davi pra contar que a irmã bateu nela e Davi até abafou o caso na época", disse ela.

Além disso, a mulher rebateu as falas de Raquel sobre nunca ter sido chamada para a casa de praia da família. "Raquel quer mostrar pra vocês uma vida de coitadinha aonde essa coitadinha nunca existiu, porque a mãe de Raquel, Elisângela Brito, também mãe de Davi, teve carro, casa, ponto comercial dentro do shopping, fora do shopping, ela nunca morou na rua, nunca passou fome, pelo contrário. Isso ela não falou", disparou.