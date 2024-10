Polêmica! Coceira íntima de Raquel Brito preocupa peoas em A Fazenda

Raquel Brito tem causado com coceira - Foto: Reprodução | Playplus

Raquel Brito tem chamado a atenção desde a estreia de A Fazenda 16, Record, principalmente em função de uma coceira. Internautas têm comentado ao caso, que também foi discutido dentro do reality.

Algumas peoas repararam que a baiana coça com frequência as partes íntimas. Elas começaram a dar dicas para a irmã de Davi Brito, como foi o caso de Camila Moura, ex de Lucas Buda.

A professora explicou que a falta de um lugar ao sol para secar as calcinhas pode ser uma das causas para as coceiras. "Tem aquela pomadinha íntima, sabe o que estou falando? Que tem um negocinho que enche e coloca lá dentro a pomada", falou Camila.

"Todo mundo tem que usar aquilo, 50 mil tubinhos, porque as calcinhas não secam", completou a ex de Buda. "Aí num instante eu ia comprar um varal para botar aqui, grandão", comentou Raquel.

Nas redes sociais, internautas chegaram a defender a irmã de Davi e comentaram que ela pode estar com candidíase. Mulheres comentam que é normal ter a candidíase.

"Atire a primeira pedra que mulher adulta nunca teve uma candidíase. Gente, isso é algo que até imunidade baixa faz ter. Porém, achei as coçadinhas dela bem discretas na realidade. Mas o povo não tá para brincadeira", escreveu uma pessoa.