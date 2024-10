Equipe de Raquel Brito 'confirma' gravidez e assusta fãs

Equipe de Raquel Brito surpreendeu com atitude - Foto: Reprodução | Record

A equipe de Raquel Brito decidiu se manifestar pela primeira vez sobre os rumores da gestação da participante de A Fazenda, que nesta semana revelou que pedirá para fazer um teste de gravidez. Em postagem, nesta quinta-feira, 26, os administradores dos perfis da peoa confirmam a suspeita dela.

Em texto, a equipe de Raquel aproveitou a novela fake Pé de Chinesa para dar a informação: "Convenhamos, quando se está no reality, é normal deixar escapar algumas informações que deveriam ficar em segredo. Então, é inegável que precisamos compartilhar toda a verdade... ou pelo menos uma parte!".

"Agora podemos contar a verdade sobre o afastamento da personagem Yotra em 'Pé de Chinesa'... Nossa it girl, há pouco tempo, vinha sentindo enjoos repentinos, o que alertou a produção da novela sobre uma possível gravidez, levando à decisão de afastá-la", acrescentou a página.

A equipe de Raquel Brito falou que a peoa está em busca de "faturar esses 2 milhões de reais [prêmio do reality], já que agora ela terá uma boquinha a mais para alimentar, além de leite e fraldas para comprar".

Por fim, eles ainda se divertiram com a situação: "Agora que você está por dentro de toda a verdade, pedimos que respeitem a Raquel e que sejam um suporte nessa nova fase. E sim, estamos ansiosos pelo pequeno Brito".

O texto tem um tom bem-humorado, mas fez muita gente acreditar na gravidez da participante de A Fazenda. "Gentee como saber se é verdade com essa equipe?", questionou uma pessoa. "Entrou no programa grávida ? Não é contra as regras?", perguntou mais um internauta. Um terceiro falou: "Mas ela realmente tá grávida?".