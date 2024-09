“Novela” com Davi divide opiniões na web: “Besteirol”

O ex-BBB Davi Brito - Foto: Reprodução

"Pé de Chinesa", novela fake estrelada por Davi Brito e Jade Picon, segue entre os assuntos mais comentados na web. Nesta quinta-feira, 29, o folhetim ganhou novos protagonistas musicais.

Com isso, além dos anônimos, os famosos também aproveitaram para entrar na brincadeira. João Neto, da dupla com Frederico, usou sua conta no TikTok para ‘agradecer a participação na nova novela das 21h’. Na legenda ele diz: “Pé de Chinesa já explodiu! 💥Quem também já é viciado??? #pedechinesa”.

>>> Carlinhos Maia chora com diagnóstico de câncer: “Muito mal”

>>> Após devolver carro de luxo, Davi manda recado enigmático: "Em frente"

“E aí galerinha, tudo bem com vocês? Oh, estou aqui com o sorrisão daqui, até aqui, por quê! A música Lê Lê Lê, vai entrar em mais uma novela, uma moda atemporal, é um “rit”, sempre vai fazer sucesso. Acompanhem a novela ‘Pé de Chinesa’, muito top, estou feliz demais”, finalizou ele.

Quem também falou foi Duda Beat, que se disse feliz em ter sua música no folhetim. Ela postou um vídeo com a seguinte legenda: “pov: você está feliz porque a sua música entrou na trilha sonora da novela “pé de chinesa”.#pédechinesa”.

Apontada como a “autora” da novela, Glória Perez detonou a produção criada pelos internautas: “Que besteirol! Meus haters já foram criativos.”

Qual a história de “Pé de Chinesa”?



Na trama da web, Xu Lee, interpretada por Jade Picon, é a filha perdida de um homem chinês com Bárbara Lee (Giovanna Antonelli), sendo criada na China pela avó, dona de uma academia de Kung Fu, vivida por Fernanda Montenegro. Ao longo da sua trajetória, Keen Xong, interpretado por Davi Brito, ateia fogo ao Dojo da família Lee, matando a matriarca e deixando Xu Lee sozinha no mundo. Ela, então, vai ao Rio de Janeiro em busca da mãe e do assassino da avó.