Global! Davi Brito “entra” para elenco de nova novela das 21h

Uma trama repleta de reviravoltas, romance, e totalmente fake! Essa é a “novela” “Pé de Chinesa” que nos últimos dias bombou na web. Criada por internautas, o folhetim das 21h traria o baiano Davi Brito como um dos protagonistas, ao lado de Jade Picon.

Tudo começou em abril, quando um usuário do fórum Pandlr criou, apenas por diversão, uma sinopse de uma novela fictícia "totalmente politicamente incorreta". Na versão original, a atriz Giovanna Antonelli seria a protagonista, que teria seus "pés quebrados" — uma referência à prática do "pé de lótus", antiga tradição chinesa em que os pés das mulheres eram enfaixados para modificar sua forma.

A história parecia tão verdadeira que muitos usuários acreditaram. O criador, percebendo a comoção, decidiu sustentar a brincadeira, que logo migrou para as redes sociais e se tornou viral. Na versão atual, Davi Brito e Jade Picon encabeçam o elenco, que ainda contaria com nomes como Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine, Rita Cadillac, Silvia Abravanel, Rico Melquiades, Yudi, Carlinhos Maia, e Maya Massafera.

A sinopse "oficial" diz: "Tudo vira de cabeça para baixo quando o capanga Keen Xong, interpretado por Davi Brito, bota fogo no Dojo da família Lee, matando a matriarca da família e deixando Xu (Jade Picon) sozinha no mundo. Ela embarca, então, em uma jornada para São Paulo, onde busca por sua mãe e o assassino de sua avó".

Com tamanha popularidade, surgiram até mesmo abertura, trilha sonora e imagens do elenco, todos criados com o auxílio de inteligência artificial. O sucesso foi tanto que chegou a Gloria Perez, que seria a suposta autora. "Adorando o exercício de criatividade do pessoal. É como eu disse; viva a imaginação!", comentou a autora ao Portal LeoDias, com bom humor.

Sonia Abrão em Pé de Chinesa?



Após a enorme repercussão, o criador da brincadeira se manifestou, esclarecendo que a intenção não era ofender pessoas asiáticas. "Não tenho problema com chinês e a história não é para rir deles, é mais uma crítica de uma produção de novela. A fanfic gira em torno mais das notícias, do que da história em si", completou.

O fenômeno também chegou até a apresentadora Sonia Abrão, que, durante o programa "A Tarde É Sua", foi surpreendida ao descobrir que seu nome estava entre o elenco fictício. "Ah, gente, para com isso! [risos]", brincou ela ao ver uma foto antiga sua circulando caracterizada como personagem. "Não acredito! É um pouco tarde para isso, eu tinha 18 anos", completou.

