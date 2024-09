Carlinhos Maia chora com diagnóstico de câncer: “Muito mal”

Humorista caiu no choro - Foto: Reprodução

Conhecido pelos vídeos de humor, Carlinhos Maia apareceu nas redes sociais para dar uma notícia triste aos seus seguidores. Chorando muito, o também empresário contou que seu pai, Virgílio, foi diagnosticado com câncer.

Carlinhos contou que o pai precisará passar por uma cirurgia. No entanto, o influenciador não revelou o local do tumor.

“Eita! Eu sei que muita gente não gosta de mim, e está tudo bem também, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas eu vou dividir com vocês uma coisa que está pesando muito, e já faz um tempo, estou há quase dez anos dividindo tudo da minha vida. Uma das pessoas que mais amo no mundo, a gente descobriu faz uns dias… Como eu sei que isso vai vazar de uma maneira ou outra…”, começou Carlinhos.

Carlinhos ao lado do pai Virgílio, e da mãe, Maria | Foto: Reprodução

“Eu estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal. Porque eu sei que… O meu pai, o seu Virgílio, está com câncer. Mas sabe tipo, sabe aquela certeza de que tipo, ele vai ficar bem? Ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu peço para todo mundo que me segue, que mande toda energia positiva do mundo”, completou ele, pedindo orações.



