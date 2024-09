SBT avalia se vai exibir ou não programa de marido de Carlinhos Maia

SBT teria motivos específicos que possivelmente justificam a demora - Foto: Divulgação | SBT

Parece que o programa de Lucas Guimarães, esposo do influenciador digital Carlinhos Maia, no SBT, não está sendo visto com bons olhos pela emissora, que estaria demorando mais do que o esperado para decidir se realmente irá exibir a atração ou não.

Carlinhos chegou a acusar a emissora de estar empurrando o projeto “com a barriga”. Mas, segundo o colunista Matheus Baldi, do portal Glow News, o SBT possui motivos específicos que possivelmente justificam a demora para traçar de vez uma data de estreia para o projeto.

A emissora acredita que Lucas Guimarães ainda não está preparado para comandar um programa de televisão por conta própria. Fontes ligadas a Baldi disseram a ele que o adiamento do projeto nada tem a ver com uma possível falta de apelo popular, de carisma ou até mesmo investimento financeiro, mas sim uma questão de falta de maturidade por parte de Lucas Guimarães.

Ainda conforme o colunista, Lucas Guimarães continuará sendo avaliado pelo SBT e que o canal avalia a possibilidade de ir testando o Lucas em outros programas.