Carlinhos Maia se irrita com SBT e apela por marido: "Investindo"

Carlinhos Maia criticou demora do SBT com programa de Lucas - Foto: Reprodução | Globo e YouTube

Carlinhos Maia surpreendeu ao usar suas redes sociais para desabafar contra os atrasos do SBT para lançar o programa de Lucas Guimarães, intitulado Eita Lucas!.

Leia Mais:

>>> Carlinhos Maia revela planos para ter filhos: “Hora de ser pai”

>>> Fontenelle acusa Carlinhos Maia de usar droga e ele rebate: "Chup*ona"

>>> Lucas Guimarães barra ex-namorado de Carlinhos Maia de reality

O formato tem sofrido adiamentos desde o ano passado, quando um piloto foi gravado na emissora. A direção reconheceu que a ideia ainda não estava pronta para ser lançada e, por isso, evitou colocar no ar junto com produtos como Sabadou com Virginia e Circo do Tiru.

Neste domingo, 25, no Instagram, Carlinhos Maia disparou: “Agora minha mensagem é para o SBT e para todos os envolvidos. Já faz um ano que o Lucas está para cima e para baixo, investindo milhões do dinheiro dele”.

"Eu espero verdadeiramente, SBT, que vocês reconheçam tudo isso que esse menino está fazendo. É o sonho da vida dele. O tanto que ele se dedica, que ele ora, que ele vai atrás, que ele busca e que ele vive para isso”, ressaltou o famoso.

O influenciador, que chegou a ver pessoalmente Lucas Guimarães receber um contrato com o canal, ainda disse: “Do fundo do meu coração, que vocês coloquem o programa do menino no ar e que deixem as pessoas dizerem se é bom ou se é ruim. Se vocês colocaram esse sonho no coração dele, que vocês realizem”.

"É muita expectativa e eu sinto que, às vezes, ficam empurrando com a barriga algo que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque ele quer tanto e ele se dedica e investe tanto que tem que ir para o ar para as pessoas aprovarem e decidir se é bom ou se é ruim", completou.